„Würden doppelt so großes Geschäft vertragen“

„Es ist nicht gut um sie bestellt!“ Von Manfred Mair, dem Obmann des Sozialmarkts in Bahnhofsnähe, gibt es auf die Frage, wie es um finanziell schlechter Gestellte in der Stadt steht, eine glasklare Antwort. „Die Leute, die zu uns in den Markt kommen, kaufen anders ein. Viele legen wenige Artikel in den Korb, dann fangen sie bereits zum Nachrechnen an, ob sie sich noch was leisten können.“