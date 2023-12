Bald Welttrainer? Riesige Ehre für Ex-ÖFB-Teamchef

Seit September 2022 steht Koller bei Al Ahly Kairo in Ägyptens erster Liga an der Seitenlinie, führte den Klub vergangene Spielzeit zum Meistertitel und gewann zudem die afrikanische Champions League. Die Konkurrenz hat’s allerdings in sich: Neben ihm sind Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter Mailand), Xavi (Barcelona), Luciano Spalletti (zuvor Napoli, jetzt Italiens Teamchef), Mikel Arteta (Arsenal) und Lionel Scaloni (Weltmeister-Trainer Argentiniens) zu wählen.