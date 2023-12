Weihnachtskabarett, Punsch und Dalmatinerballett

Der 3. Advent steht vor der Türe, und unsere zehn Event-Highlights verbreiten auch schon jede Menge Weihnachtsflair: In OÖ kann man an diesem Wochenende etwa den idyllischen Adventmarkt auf Burg Altpernstein besuchen. Beim Weihnachtskabarett mit Omar Sarsam in Vöcklabruck stehen Humor und Harmonie im Fokus, bei „Jingle Bells“ mit Erwin Steinhauer und Co. in Traun geht’s dafür eher „besinnungslos“ statt besinnlich zu.