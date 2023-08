Selenskyj durfte in Kampfjets schon probesitzen

Nachdem bekannt wurde, dass die Niederlande und Dänemark der Ukraine Kampfjets vom US-amerikanischen Typ F-16 liefern werden, ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup in Dänemark schon mal probegesessen. Bereits in wenigen Monaten könnten die ersten Jets in der Ukraine abheben.