„Als würde er rückwärts altern“: Brad Pitt wird 60

Den zweiten Oscar gab es dann 2020 für seine Schauspielkünste - als Stuntman Cliff Booth in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“. In der Nebenrolle verkörperte er den loyalen Freund eines alternden Stars im Hollywood von 1969, zur Zeit der Manson-Mordserie. In seiner Dankesrede widmete Pitt den Oscar seinen Kindern. „Ihr macht alles bunt, was ich tue“, sagte der damals 56-Jährige bei den Academy Awards.