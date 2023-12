„Unvernünftige Aussage“: Bombenalarm an Schule

Die Polizei teilte inzwischen mit, dass ein 16-jähriger Schüler des TGM eine Nachricht auf der Bushaltestelle wohl falsch verstanden hatte: Der Schüler soll am 11. Dezember bei einer Haltestelle in der Nähe der Schule gehört haben, dass es am 12. Dezember zu einem Amoklauf in der Schule kommen soll.