K3: Preisgekrönte Filme aus dem Alpen-Adria-Raum

Vom regen Filmschaffen im Alpen-Adria-Raum zeugt das K3-Filmfestival 2023: Aus fast 300 eingesandten Beiträgen wurde ein spannendes Programm für vier Tage (von Mittwoch bis Sonntag) gewählt, wobei das diesjährige Motto „Ideale und Idole“ eine thematische Klammer um die filmische Beschäftigung starker wie leuchtender Persönlichkeiten spannt.

Feinfühlig blickt etwa ORF-Kulturredakteur Horst L. Ebner in Cornelius Koligs „Paradies“ im Gailtal und damit in dessen Lebenswerk, während Jurij Gruden die slowenische Heimat von Melania Trump und den Werdegang der ehemaligen First Lady der USA beleuchtet. Als wichtigen Vertreter der österreichischen Kunstgeschichte porträtiert Peter Putz den in Wien lebenden Kärntner Reimo Wukounig und die pünktliche Verzweiflung von Christine Lavant wird von Danielle Proskar (produziert von Graf-Film) eingefangen.