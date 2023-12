Jugendliche bei Crash über Motorhaube geschleudert

Mit Kopf am Beton aufgeschlagen

Eine der beiden Mädchen hielt in der Mitte des Schutzweges auf einer dort befindlichen Schutzinsel an. Die andere wollte die Straße noch zügig überqueren. Zur selben Zeit bog eine 38-jährige Frau aus Feldkirch mit ihrem Auto von der L190 in die Naflastraße ein und übersah dabei das Mädchen am Schutzweg. Der Wagen erfasste die Jugendliche, die durch die Wucht des Aufpralls erst auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße geschleudert wurde, wo sie mit dem Kopf am Asphalt aufschlug.