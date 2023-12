IT-Lehrakademie vergibt Ausbildungsplätze

In der heutigen digitalen Welt sind Informationstechnologie und digitale Prozesse nicht mehr wegzudenken, insbesondere auch im Gesundheitswesen. Die Barmherzigen Brüder Österreich haben dies frühzeitig erkannt und setzen seit Jahren auf IT-Unterstützung im Arbeitsalltag und bei der Versorgung der ihnen anvertrauten Menschen - von der multimedialen digitalen Patientenakte bis zu W-LAN am Patientenbett. In ihrer eigenen IT-Lehrakademie in St. Veit/Glan bilden die Barmherzigen Brüder jetzt zukünftige IT-Expertinnen und -Experten selbst aus: Motivierte Jugendliche können sich ab sofort für eine Lehre im Bereich Informationstechnologie (mit Schwerpunkt Systemtechnik) bewerben.