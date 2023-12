„Keiner trägt Hausschlappen so elegant wie du“

Kroos betont: „Es gibt eine große Zahl von Fans, die auch Lust an einem anderen Fußball-Format haben. An einem schnelleren, abwechslungsreicheren, actionreicheren, ereignisreicheren Spiel, in dem es plötzlich unvorhergesehene Wendungen geben kann, nach einem Fußball mit mehr Toren und Entertainment. Und genau das werden wir bieten.“