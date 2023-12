Nadal war auf geheimer Mission in Wien unterwegs

Nadal: „Diese Stadt ist immer einen Besuch wert.“

Aber der Steirer bleibt am Superstar dran: „Er ist einer der ganz wenigen Topspieler, die noch nie in Wien aufgeschlagen haben. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert.“ Nadal gefiel es in Wien in diesen Tagen auf jeden Fall sehr gut: „Diese Stadt ist immer einen Besuch wert.“