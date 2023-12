Erste Gäste begeistert: Neues Almresort eröffnet!

Unternehmer Herbert Waldner hat es wieder getan: Nach dem Almresort Gartnerkofel eröffnete er Freitag mit dem Almresort Sonnenalpe sein zweites Hotel auf dem Nassfeld. Ein wunderschönes luxuriöses Resort mit allem, was man sich sich im Urlaub mitten in den Bergen halt nur wünschen kann. Und die Nachfrage, die ist offenbar gewaltig. „Noch nie war die Buchungslage so gut wie aktuell“, freut sich Almresort-Geschäftsführer Mario Eichelhardt. „Ein Traum. Das Resort ist wunderschön“, so ein italienischen Skifahrer-Pärchen vor dem Check-In zur „Krone“.