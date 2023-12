„Es droht eine Katastrophe hinter vier Wänden“

Die Arbeit gibt gutes Gefühl

Wie lange noch, das ist eine andere Frage. Denn bald steht die Verlängerung der Rot-Weiß-Rot-Card an. Lutz: „Ich hoffe, dass das problemlos läuft. Denn mittlerweile hat Frau Nikolic hier schon Hunderten Menschen helfen können.“ Ähnliche Probleme gibt es übrigens auch für die 24-Stunden-Pflege. Hier habe es in den vergangenen zwei Jahren eine Nettoabwanderung von 7000 Pflegekräften gegeben. Meist wären diese in deutlich finanzkräftigere Länder gegangen. An mangelndes Interesse an dem Beruf glaubt Lutz übrigens nicht. „Es gibt nur wenig Branchen, wo man nach der Arbeit mit einem so guten Gefühl nach Hause geht“, so Lutz.