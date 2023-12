Tuchel traf sich mit Schweinsteiger - aber warum?

An sich ist es ja nur ein Foto, auf dem zwei miteinander redende Menschen zu sehen sind. Ok, es ist einer „der nobelsten Plätze“ der Stadt, wie die „Bild“ weiß, die das Foto fabriziert und in Umlauf gebracht hat. Und es sind vor allem die Namen der beiden Protagonisten, die die deutschen Medien fast hyperventilieren lassen. Aber es sind eben auch Thomas Tuchel und Bastian Schweinsteiger darauf zu sehen.