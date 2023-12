Wunderbare Reise in die Eishockey-Vergangenheit

„Gerade eben noch haben sie sich in die Gosch’n g’haut - und jetzt liegen sie sich in den Armen!“ Goalie-Hero Gerhard „Thommy“ Thomasser traf den Nagel auf den Kopf, als er in Hinblick auf das große Eishockey-Star Revival am 16. Dezember in Villach bei der gestrigen Pressekonferenz das erste Zusammentreffen unvergessener KAC- und VSV-Legenden beobachtete. Wahnsinn, welche Stars da Organisator Ralph Schader in den vier Teams (VSV, KAC, Austria West, Int. Allstars) aufmarschieren lässt.