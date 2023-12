Der Griff in den Sparstrumpf ist in Dornbirn nötig

„Nice-to-have“-Projekte fielen Rotstift zum Opfer

Sparen ist deshalb auch in der Messestadt angesagt. „In den vergangenen Wochen haben wir geschaut, was unbedingt notwendig ist“, erläutert Kaufmann. Und so wurde sowohl von der Wunschliste der Stadträte als auch jener der Abteilungen einiges gestrichen. Gute Karten hatte nur, wer Investitionen im Bildungsbereich vorgesehen hat. „Bei Schulen und Kindergärten wurde nicht gespart. Da sind die Investitionen so hoch wie nie.“ Mehr als 8,7 Millionen Euro werden 2024 allein in den Bau des Kinder- und Veranstaltungshauses in Haselstauden fließen. Auf Rang 5 der Investitionen steht die Volksschule Forach - 3 Millionen Euro sind dort für erste Baumaßnahmen vorgesehen.