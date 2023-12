Lebensretter-Preis: Am Ende sind sie alle Sieger

Helden, das ganze Jahr über

Dem Thema mehr Beachtung schenken - das ganze Jahr über - dafür spricht sich auch Roland Weißmann aus. „Wir haben hier Helden, die von Jänner bis Dezember Leben gerettet haben. Journalistisch haben wir die immer am Radar und sammeln eben solche Geschichten für diese Auszeichnung. Und auch wir wollen nicht nur in der Adventszeit Gutes zu tun. Mit ,Krone-Leser helfen‘ haben wir heuer nach den gravierenden Überschwemmungen in Österreich Rekordsummen im Spendentopf erzielen können. Es ist unfassbar schön, zu sehen, wie viel Nächstenliebe Menschen in Not beweisen“, stimmt Klaus Herrmann zu.