Kind bei Unfall im Erzgebirge ums Leben gekommen

„Die Niederschläge wurden am Montag durch eine warme Luftschicht in etwa 1500 Metern von Schnee in Regen umgewandelt“, sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst. Fällt der Regen dann auf geräumte, freiliegende Straßen, die vor allem in den Hochlagen eine Temperatur unter null Grad haben, wird es extrem glatt.