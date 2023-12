Zweifache Mama ist als zottiger Percht unterwegs

Nur wenige Ausrückungen in kurzer Zeit

Am ersten Adventwochenende rücken die „Sulzbacher Waldteufin“ traditionell das erste Mal in der Saison beim Lauffener Adventmarkt aus. Rund um den Nikolaus- und Krampustag besuchen sie dann in Bad Ischl, Bad Goisern und Lauffen zahlreiche Familien mit Kindern. Übermorgen, am 7. Dezember, findet schließlich der traditionelle Salzkammergut Krampuslauf in Bad Goisern mit über 800 Krampussen, Perchten, Nikoläusen und Engerln statt.