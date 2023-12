Nach Top-Start ging es bei den Pioneers nach unten

Nach einem starken Saisonstart mit fünf Siegen aus den ersten acht Spielen der ICE Hockey League schlitterten die Pioneers Vorarlberg zuletzt in eine „Ergebniskrise“. Headcoach Dylan Stanley ist mit dem Spiel seiner Cracks zwar meistens recht zufrieden, dennoch reichte es in den letzten 17 Partien nur zu vier Siegen. In Ungarn soll heute die Trendwende gelingen.