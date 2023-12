Schlepper-Kriminalität derzeit wie eingefroren

Viele Kurden auf der Flucht

Besonders stark vertreten bei den Asylbehörden sind türkische Kurden. Nachdem in ihrer Heimat Amtsinhaber Erdogan die Stichwahl um das Präsidentenamt im Mai gewonnen hatte, ergreifen immer mehr die Flucht nach Europa. 7500 Asylanträge in sechs Monaten betreffen türkische Kurden, das sind um über 40 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. „Ich hatte Angst um meine Kinder, wir mussten fliehen“, sagte ein zweifache Mutter aus der Türke, als sie in Österreich angekommen ist.