„Nessun dorma“ - Mysterium einer Opernarie

Doch dann kam Luciano Pavarotti. Er sang das Stück 1990 in den Caracalla-Thermen in Rom. Im Open-Air vor einem Milliarden-TV-Publikum mit Plácido Domingound José Carreras zur Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft. Am Ende stimmten schließlich alle drei „Nessun dorma“ an und gaben am Ende das„Vincerò“(„Ich werde siegen“) Spielern und Tifosiauf den WM-Weg mit. Ab dann war die Arie das Signature-Stück von Pavarotti, der es wie kein anderer strahlen lassen konnte. Nicht einmal der sympathische Paul Potts hat das egalisiert. Obwohl der Gewinner von „Britain’s Got Talent“ mit seinem „Nessun dorma“ die Charts stürmte und Puccini noch populärer machte.