Schlechte Winterreifen: Mit Auto überschlagen

Endlich meint es Frau Holle mit den Kärntnern gut. Immerhin freuen sich viele bereits auf das Skifahren, Rodeln oder einen Glühwein im winterlichen Ambiente. Die wenigen Flocken der vergangenen Tage sind bereits vergessen, aber in der Nacht auf Samstag ist es dann so weit. „Die Schneefallgrenze liegt am Freitag noch bei 2000 Metern, sinkt in der Nacht auf Samstag von Norden her immer weiter in die Täler ab“, bestätigen die Meteorologen der GeoSphere Austria. „Die genauen Neuschneemengen sind noch schwer abzuschätzen“, sagt Meteorologe Gerhard Hohenwarter auf „Krone“-Nachfrage.