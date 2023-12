Ein Debüt mit 31 und ein Comeback nach 10 Monaten

Nach der Doppelabsage starten die Speed-Herren heute (18.45 Uhr/live in ORF1) mit der ersten von zwei Abfahrt in Beaver Creek (US) in die neue Weltcupsaison. Erstmals seit vielen Jahren werden beim Speed-Auftakt sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G Vorarlberger am Start sein. Dabei kommte es zu einem Debüt und zu einem Comeback.