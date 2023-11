Polarlichter am Freitag auch bei uns möglich

Weltraumexpertin: „Ein Volltreffer“

„Ein Volltreffer! Der Sturm wird die Erde voraussichtlich am Mittag des 1. Dezember treffen“, freut sich NASA-Expertin Tamitha Skov auf X. Aufgrund der Zeitverschiebung dürfte sich ein Blick in den Himmel in Mitteleuropa am Freitag vor allem in den frühen Morgenstunden lohnen. „Zusammen mit zwei früheren Stürmen, die bereits auf dem Weg sind, haben wir einen 1,2,3-Schlag. Wenn das Magnetfeld richtig ausgerichtet ist, wird die Aurora bis tief in die mittleren Breiten reichen“, so Skov weiter.