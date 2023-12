Scharfe Hunde und ihre höchst bissige Lobby

Hinzu kommen Lügen, die selbst Münchhausen in den Schatten stellen! So schreibt der Hunde-Dach-Verband (ÖKV) in einer Aussendung: „Mit dem Verbot eines Beißtrainings wäre auch die Ausbildung sämtlicher Gebrauchs-, Dienst- und Assistenzhunde verboten.“ Dazu Eva Rosenberg von den Vier Pfoten: „Unfassbar, mit welch dreisten Lügen man hier versucht, Menschen zu verunsichern.“