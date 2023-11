Viele Linz-Cracks trotz Todesdrama ohne Halsschutz

„Das war ein hart umkämpftes Spiel, wir können einstecken - aber auch austeilen. Ich bin stolz auf die drei Punkte gegen den HC Bozen, der zuvor zehn Spiele in Folge gewonnen hat“, war Black-Wings-Coach Phil Lukas Dienstagabend nach dem 2:0 und dem siebenten Heimsieg in Folge zufrieden. Und passiert ist – außer, dass Martin Stajnoch nach dem Blocken eines Schusses ausschied – auch nichts. Was in Zeiten wie diesen leider Thema ist. Erst am Sonntag wurde ein Linz-Crack in Ungarn von einer Kufe am Hals getroffen! Gottlob nicht zu tief, er erlitt „nur“ eine Schnittwunde.