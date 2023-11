Spürnase „Gustav“ warnt Susanne vor Todesgefahr

„Krankenschwester war mein Traumberuf“

„Krankenschwester war mein Traumberuf. Ich bin immer für die Menschen dagewesen, habe gern und viel gearbeitet, dabei leider meine Gesundheit eingebüßt“, betont die Linzerin, die tapfer gegen eine ganze Serie an schwerwiegenden Beeinträchtigungen ankämpft. „Ich habe beispielsweise im Kopf eine Sinusvenenthrombose (Abflussverstopfung im Gehirn, Anm.), die mir heftige Schmerzen bereitet“, so die 57-Jährige. Sie leidet auch an Rheuma, hat Arthrosen in fast allen Gelenken und Fibromyalgie (chronische Schmerzerkrankung mit Steifigkeit in Muskeln).