2024 fällt Startschuss für Erstversorgungsambulanz

Übergangspflege

Ebenfalls im kommenden Jahr soll es in Anlehnung an das am Krankenhaus der Stadt Dornbirn bereits umgesetzte Modell an vorerst zwei weiteren Standorten Bettenbereiche für die sogenannte Übergangspflege geben. Dort werden die jeweils fünf bis 15 Prozent der Patienten vorübergehend untergebracht, die keine Spitalsbetreuung mehr brauchen, deren Pflege außerhalb des Krankenhauses aber erst noch organisiert werden muss, etwa weil sie auf einen Heimplatz warten oder ihr Zuhause erst angepasst werden muss.