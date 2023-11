Strache gewinnt gegen „Exxpress“ vor Gericht

Außerdem sei ebenfalls der Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt. „Richtig ist, dass sich mein Mandant als Person des öffentlichen Lebens mehr gefallen lassen muss als andere. Aber das, was den Medien zugetragen wurde, das muss sich nicht einmal Heinz-Christian Strache gefallen lassen. Er wird an den medialen Pranger gestellt, öffentlich erniedrigt und für vogelfrei erklärt“, so Straches Anwalt Maximilian Donner-Reichstädter.