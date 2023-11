Blutige Unfallserie auf Kärntens Straßen

Auto kracht in Lkw

Am früher Abend mussten Einsatzkräfte schließlich auf die Tauernautobahn nach St. Ruprecht ausrücken: Ein Lkw hatte sein tonnenschweres Gefährt am Verzögerungsstreifen zum Stillstand bringen müssen - was ein nachkommender Autolenker (20) aus dem Bezirk Spittal an der Drau offenbar zu spät bemerkte: Der Wagen krachte mit voller Wucht in das Heck des Lasters. Die alarmierte Feuerwehr musste das verletzte Opfer aus dem stark deformierten Wrack befreien.