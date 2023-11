Vor ORF-Show: Stefanie Hertel in Flachau verarztet

Stefanie Hertel wird heuer gemeinsam mit DJ Ötzi durch die ORF-Show „Zauberhafte Weihnacht - im Land der Stillen Nacht“ (am 15.12., 20.15 Uhr, ORF 2 und am 24.12., 21.10 Uhr, BR) in Flachau führen. Kurzzeitig wackelte dieser Auftritt für die Aufzeichnung der Sendung aber, denn die beliebte Entertainerin stürzte. Doch sie hatte Glück im Unglück, als sie in Salzburg ankam.