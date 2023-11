Holzrücken: Wenn Pferde im Wald mitarbeiten

Thomas Zechner ist auch erfolgreich auf Holzrück-Bewerben unterwegs, er ist österreichischer und bayrischer Meister im Holzrücken. 2024 geht es, wenn alles passt, zur EM nach Frankreich, in die Nähe von Paris, und auch drei Cup-Turniere sind geplant. „Eines in Niederösterreich, eines in Oberösterreich und ein Cup-Turnier findet in Kärnten in Liebenfels statt. Da ist ein Turnier direkt im Wald geplant, das hat es noch nie gegeben. Die Termine sind noch in Planung.“