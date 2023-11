Deutscher Wrestler „Absolute Andy“ (40) gestorben

Mit Gunther im Ring

In seiner Karriere stand Absolute Andy unter anderem dem österreichischen WWE-Superstar Gunther gegenüber, der sich auf Social Media von der „Rohrzange aus Franken“ verabschiedete. „Jeder wird sich an Absolute Andy als die Legende erinnern, die er war. Dafür, dass er fast zwei Jahrzehnte lang ein Herzstück des Wrestlings in Deutschland war und zum Wachstum des Sports beigetragen hat. Ich werde nie den wirklich besonderen und einzigartigen Charakter vergessen, der Andi war. Die Erinnerungen sind ewig“, schrieb der Wiener.