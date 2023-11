Rainer Pariasek: „100 Nächte nicht daheim“

„Krone“: Rainer, die Fußballsaison ist zu Ende, die Skisaison in vollem Gang - am Wochenende bist du bereits wieder bei den Speed-Rennen in den USA: Wie viele Nächte pro Jahr verbringst du im Rhythmus von Fußball und Alpin-Ski schätzungsweise nicht daheim?

Rainer Pariasek: Na ja (denkt lange nach), bis Mitte März werd ich so ca 35 Skirennen moderieren - vorwiegend Herren - dann bin ich heuer drei Wochen bei den Olympischen Sommerspielen in Paris na ja, ich schätz von den 365 Tagen bin ich rund hundert nicht daheim. Aber meist ist es so, dass ich am Donnerstag hinreise und Sonntagnacht wieder heimfahr. Dafür bin ich von Montag bis Mittwoch dann zu Haus.