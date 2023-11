Rapid: Wie die „Weltstars“ - aber mit Manko

Kühn spielte schon unter Klauß - 19 Tore in 32 Partien

„Ich muss mich für den Aufwand belohnen, dann biete ich weniger Angriffsfläche, den Schritt muss ich machen“, will auch Kühn heute gegen Blau-Weiß Linz neu durchstarten. Dabei soll Neo-Coach Robert Klauß helfen. Für Kühn ein alter Bekannter: „Er war mein erster Trainer (Anm. 2015-2017) in Leipzig, hatte eine wichtige Rolle für mich. Unter ihm habe ich mich enorm entwickelt.“ Und getroffen. In 32 Partien unter Klauß netzte Kühn in Leipzigs Nachwuchs immerhin 19-mal. Da war er noch kaltschnäuzig. Wobei er oft als zweite, hängende Spitze eingesetzt wurde. Auch heute eine Alternative? „Ich fühle mich auf allen Offensiv-Positionen wohl“, weicht Kühn der System-Frage aus.