Schneepflugfahrer rettet Unfallopfer das Leben

Einen Schneepflugfahrer als Schutzengel hatte ein 34-Jähriger aus St. Pankraz (Oberösterreich) in den frühen Morgenstunden am Samstag. Der Mann war von der tief verschneiten Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto in einen Graben gestürzt. Der Schneepflugfahrer entdeckte wenig später den verunfallten Pkw.