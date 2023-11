Einkommensschwache erhalten Weihnachtszuschuss

Regierungsbeschluss Anfang Dezember

„Viele Menschen leiden nach wie vor unter der Teuerung, ob beim Wohnen oder beim Heizen - gerade die Weihnachtszeit trifft einkommensschwache Familien besonders“, wird Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in dem Bericht zitiert. Der Beschluss für den Zuschuss soll in der Regierungssitzung am 4. Dezember gefällt werden. Gemeinsam mit Heizkostenzuschuss, Wohn- und Energiebonus, Energiekostenzuschuss und Schulstartunterstützung kommen einkommensschwache Familien auf Landeszuschüsse in der Höhe zwischen 1200 und 2000 Euro je nach Anzahl der Kinder, rechnet das Land vor.