Wird Startaufstellung für Sprintrennen gekippt?

Die Formel 1 boomt wie noch nie zuvor in ihrer 73-jährigen Geschichte. Die Rennen sind ausverkauft, die TV-Quoten hoch. Auch die Netflix-Serie „Drive to survive“ ließ den US-Markt nahezu explodieren. Und dennoch: Hinter den Kulissen wird eifrig an den Spielregeln gebastelt. Das Ziel ist klar: Der Geldfluss-Pegel muss weiter steigen!