„Unbequeme“ neue Caritas-Chefin mahnt die Politik

„Guter Grundwasserspiegel an Nächstenliebe“

Die Gleichzeitigkeit mehrerer Krisen sei für viele besorgniserregend. „Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind enorm. Es gibt in diesem Land aber auch einen guten Grundwasserspiegel an Nächstenliebe.“ Landau selbst will in Zukunft weiterhin „für Hoffnung und Zuversicht und gegen Angst“ werben, und zwar in seiner Funktion als Präsident der Caritas Europa.