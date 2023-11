Svancer bei Heim-Weltcup im Slopestyle-Finale

Müllauer stürzte schwer

Nicht ins Finale schafften es Daniel Bacher (25. in Gruppe 1), David Wolf (14. in Gruppe 2) und Noah Schallert (23./2). Lukas Müllauer und Luis Resch verpassten unterdessen die Qualifikation beim ersten Slopestyle-Saisonbewerb verletzungsbedingt. Der Salzburger Müllauer stürzte am Donnerstag im Training vor dem Wettkampf auf den Hinterkopf und wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Tal gebracht. Der Steirer Resch laboriert an einer schweren Rippenprellung, die er sich ebenfalls bei einem Trainingssturz am Dienstag zugezogen hat. Bei den Frauen sind keine Österreicherinnen am Start.