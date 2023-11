Beamte bedroht: Deutsche Razzia gegen Reichsbürger

Wie es zu den neuen Durchsuchungen kam: Bei ihren Ermittlungen stieß die Generalstaatsanwaltschaft dann auf zahlreiche weitere Mitglieder der mutmaßlichen kriminellen Vereinigung, „welche teilweise ebenfalls dem Personenkreis der Reichsbürger und Selbstverwalter zugerechnet werden“. Bei 20 davon wurde am Donnerstag nun durchsucht, um Beweismittel sicherzustellen und weitere mögliche rechtswidrige Strukturen aufzudecken - insgesamt in 20 Wohnungen plus in der Justizvollzugsanstalt Hechingen, wo einer der Beschuldigten laut Generalstaatsanwaltschaft wegen anderer Vorwürfe untergebracht ist. In Summe wurden also 21 Objekte durchsucht. „Alle Beweismittel werden akribisch ausgewertet“, sagte Innenminister Herrmann. Ziel sei „eine weitere Aufhellung des Reichsbürgerumfelds“, betonte er.