Israel: „Terror-Anlage“ unter Spital freigelegt

Krankenhaus als Hauptziel der Armee

Israel hat das Shifa-Krankenhaus zu seinem Hauptziel in Gaza-Stadt erklärt, weil die Hamas das Gelände und andere sensible Orte wie Schulen und Moscheen als Deckung für ihre militärischen Operationen nutzt. Durch massenhafte Luftangriffe und bei der darauffolgenden Bodenoffensive wurden ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht. Mehr als 11.000 Palästinenser wurden im Gazastreifen getötet, seit die Hamas am 7. Oktober ihren beispiellosen Angriff auf den Süden Israels gestartet hatte und Israel zum Gegenschlag ausholte.