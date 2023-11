Videos sollen Hamas-Geiseln in Shifa-Spital zeigen

Schwerverletzter auf Trage

Auf den Aufnahmen sind zwei Männer zu sehen, die von Bewaffneten offenbar in die Al-Shifa-Klinik gebracht werden. In einem Video zerren mehrere Männer eine Person im Laufschritt durch den Haupteingang herein. Einer der Männer hält dabei augenscheinlich ein Fleischerbeil in der Hand. In einem weiteren Überwachungsvideo ist zu sehen, wie ein Schwerverletzter auf einer Fahrtrage ins Spital gerollt und von medizinischem Personal empfangen wird.