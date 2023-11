Fußgänger in Lustenau von Auto gerammt

Am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr querte ein 19-jähriger Fußgänger am Schutzweg eine Straße in Lustenau. Zur gleichen Zeit näherte sich auf dieser Straße ein 63-Jähriger in seinem Pkw. Der Autofahrer dürfte den jungen Mann am Zebrastreifen übersehen haben, der Wagen erfasste den Fußgänger. Dieser wurde rund drei Meter durch die Luft geschleudert, ehe er auf der Straße liegenblieb.