Trump verwechselt bei Wahlkampfrede Städtenamen

„Nun, vielen Dank“, sagte Trump, als er am Sonntagabend das Publikum in Sioux City vor seiner Rede begrüßte. „Und ein ganz großes Hallo an einen Ort, an dem wir sehr gut abgeschnitten haben: Sioux Falls. Vielen Dank, Sioux Falls.“ Das Publikum in Sioux City reagierte auf die Verwechslung mit Buhrufen.