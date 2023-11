Metallsplitter hat Auge komplett durchbohrt

Schwerer Arbeitsunfall

Der 56-jährige Mühlviertler arbeitet seit 20 Jahren bei einer Firma in Königswiesen in der Metallverarbeitung. Wie so viele Male davor „körnte“ der gelernte Landmaschinenmechaniker auch an diesem Dienstag im August Edelstahl: Mayr schlug mit einem Hammer auf einen Körner (siehe Bild), darunter eine Edelstahlplatte. Dabei passierte der folgenschwere Arbeitsunfall: Ein klitzekleiner Metallsplitter löste sich und schoss dem Arbeiter durchs linke Auge.