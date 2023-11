Wien: Vandale musste von Feuerwehr geborgen werden

Polizisten konnten Dienst nicht fortsetzen

Außerdem stieß der Bursche Todesdrohungen gegen die Einsatzkräfte aus. Der 17-Jährige wurde schließlich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. „Aufgrund seines Körpergewichts musste dieser mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr Wien mittels einer Rettungswanne aus dem Gebäude verbracht werden“, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Beschuldigte befand sich am Montag noch in Polizeigewahrsam. Die verletzten Beamten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.