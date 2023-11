Frau transportierte Sofa in offenem Cabriolet

Zudem war das Sofa kaum gesichert. Ein Abschleppseil, das mittels Klettverschluss an einem Handgriff befestigt war, war alles. Laut Gesetz wäre die Frau aber verpflichtet gewesen, die Ladung so zu fixieren, dass sie niemanden gefährden kann. Der Transport per Cabrio wäre dann wohl ausgeschlossen gewesen. Die Polizei stoppte die Wackelpartie, die Sofaliebhaberin muss nun mit einer Anzeige rechnen.