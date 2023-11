Der Arbeitsplatz der Zukunft wartet in Burgauberg

Als sich Manfred Gräber in seiner Funktion als Architekt an die Planungen des neuen Gemeindezentrums im Burgauberg machte, wusste er noch nicht, dass er damit auch sein neues Büro mitgeplant hat. Die Idee, einen Co-Working-Space im Obergeschoß des Hauses zu integrieren gab es zwar von Beginn an, aber „mir hat es dann so gut gefallen, dass ich gleich geblieben bin“, schmunzelt Gräber.